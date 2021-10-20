شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عاما من التلوث.. وقف الصرف على خليج السويس ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دمج البعد البيئى فى العمل مع كل الوزارات يأتى بثمار مهمة، بعد رحلة من التعليم والمثابرة وتعديل المسار وباتت كافة الإجراءات المرتبطة بالبعد البيئى تسعى فى الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية.

وقالت الوزيرة، إن من ضمن الثمار التى تفخر بها وزارة البيئة ما أسفر عنه العمل مع القطاعات التي تؤثر بشكل سلبى على التنوع البيولوجى مثل البترول والتعدين، وتم عمل دليل استرشادى للعاملين فى القطاع خلال الحفر والتعدين والتنجيم، وذلك للتخفيف عن الطبيعة.

وأشارت الوزيرة أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئي للمنشأت البترولية التي تصرف علي خليج السويس، وبالتوازى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الخطط، تم وقف الصرف نهائيا على خليج السويس ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزيرة أنه تم انتهاء الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الاصحاح البيئي، ووقف الصرف علي البيئة البحرية وكذلك شركة زيتكو بالبحر الاحمر، وتم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متر مكعب/ ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه).