وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان آخر مستجدات منظومة عقود التشغيل للمخلفات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقرير المشترك للموقف الراهن لعقود التشغيل للمخلفات بمحافظة القاهرة، وخطط التشغيل، وموقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع تناول موقف المحطات الوسيطة والمدافن التي تم الانتهاء منها فى المحافظات تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص للبدء في التشغيل، والطريقة المثلى للتخلص من تراكمات المخلفات ببعض المحافظات ، وتم الاتفاق على تحديد قائمة بالمدافن التى تم الانتهاء من إنشائها على أن يقوم فريق عمل إدارة المخلفات بالطرح على لجنة التسير بتحديد كيفية التخلص من تلك التراكمات ، وفقاً لمخططات منظومة المخلفات الخاصة بكل محافظة .

وأضافت فؤاد أنه تم مناقشة آخر مستجدات خطط التشغيل الخاصة بعمل شركتى" انفيروماستر " و "ارتقاء" والتي كانت قد تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالقاهرة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية ، وأيضاً خطط التشغيل الخاصة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والمعنية بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية. ويأتى ذلك من منطلق مؤشرات قياس الأداء والتى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص والعام للمهام الموكلة إليه بالدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عمليات الرصد والمتابعة ، حيث تقوم وحدة الرصد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة عقود التشغيل التى تم تفعيلها بالمنطقة الشرقية والغربية، للتعرف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على حل السلبيات التى يتم رصدها ، مشددة على أهمية تفعيل دور وحدات الرصد والمتابعة الموجودة بالمحافظات، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم لمتابعة وضع النظافة بالأحياء التى يتم بدء تفعيل عقود التشغيل بها.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الاجتماع بشكل دورى مع شركات القطاع الخاص التى بدأت العمل بالمنظومة من منطلق المتابعة الدورية لأدائهم.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنه منذ صدور التكليف الرئاسي بتنفيذ المنظومة وتم العمل على دعم البنية التحتية عبر تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تضمن مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الاطنان من المخلفات التاريخية واليومية واغلاق المقالب العشوائية وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لمتابعة منظومة التعامل مع مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال خطوط الإنتاج والكسارات لمعالجة وتدوير تلك المخلفات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من منتجاتها وفقاً للمواصفات المعدة والصادرة بهذا الشأن.

وأوضح أنه تم مراجعة العروض الفنية لشركة " انفيروادبت" والتي من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة في مجال النظافة بمحافظة القاهرة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكتروني معد سلفاً لهذا الشأن، بحيث يتم المراجعة من الجهات المشاركة في المنظومة والخبراء المعنيين ومتابعة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية إن نظافة الشارع هي المعيار الأساسي في تقييم عمل الشركات المشاركة في منظومة النظافة للحصول على رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها شركتي ارتقاء وانفيروماستر.

وشد الوزير على أهمية دور التوعية لنجاح منظومة النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية، خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لانجاح المنظومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الاجتماع متابعة ملف تخصيص الأراضي بالمحافظات لإقامة بعض المحطات المعنية بإنتاج الطاقة من المخلفات، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع مع محافظة القاهرة إجراءات تسليم هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتسليم أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لشركتي ارتقاء وانفيروماستر.