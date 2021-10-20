بعد 60 يومًا زواج.. "إلهام" تطلب الخلع: "طفشني من البيت بسبب الكاتشب والمستردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "إلهام. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها بعد شهرين زواج فقط، مبررة طلبها "عايز المستردة مع كل أكلة.. وأنا بكره ريحتها وطفشني من البيت".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من "هشام. م" (30 سنة)، صاحب استوديو تصوير، قائلة: "تزوجت منذ شهرين فقط بعد التعرف على زوجي الذي وجدته أثناء تصويره خطبة صديقتها المقربة، لاحظت أنه بشوش وميسور مادياً، وحينها لم أجد ما يزعجنى".

أضافت: "قضيت مع زوجي الشهر الأول ولاحظ عدم حبى للمستردة والكاتشب والمايونيز، وقررت أن يقوم باكلهم بمفرده لأنها لا تحبها".

وأشارت إلى أن زوجها داوم على شراء المستردة ووضعها على السفر غير مكترث بانزعاجها.

وقالت إنها لم تتحمل المعيشة مطالبة إياه بعدم تكرار فعلته، فاشتكت لوالدتها التي أخبرتها أنه يتعمد "تطفيشها من المنزل".

وغادرت "إلهام" غاضبة لمنزل أسرتها وبعد رفض زوجها تطليقها، رفعت دعوى أقامت دعوى خلع حملت رقم 13 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.