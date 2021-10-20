القمة "المصرية القبرصية اليونانية" تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدرت القمة "المصرية القبرصية اليونانية" التي استضافتها أثينا أمس الثلاثاء والمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان " السيسي: أولوية قصوى للأمن المائي وحقوقنا في مياه النيل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أسهمت في الاتفاق على مشروعات للتعاون بقطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها.

وأشار الـرئيس السيسي إلى الآفاق الواعدة بن الدول الثلاث لتعزيز روابط التعاون في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظــاهــرة التغير المناخي، التي ننطلق فيها إلى حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى استنادا من إمكاناتنا ومواردنا التي تؤهلنا لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من الرفاهية والرخاء.

وأوضحت الصحيفة أن ذلــك جاء في كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بيــن مصر وقــبــرص والــيــونــان، التي تعقد في أثينا بحضور رئيس وزراء جمهورية اليونان، ورئيس جمهورية قبرص.

وأضافت أن الرئيس شدد على ما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز التعاون مع اليونان وقبرص في مجالات الطاقة بمصادرها المتجددة، وأعرب عن سعادته الشخصية بأن يكون شاهدا على توقيع الاتفاق الثلاثي في مجال الربط الكهربائي، للبناء على ما جرى منذ أيام بإبرام اتفاقيتين ثنائيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي، الأمــر الــذي نعتبره بمثابة خطوة تمهيدية تقربنا للهدف المشترك الذي نطمح إليه، ألا وهو الربط الكهربائي لاحقا مع بقية أرجاء القارة الأوروبية.

كما شدد الرئيس السيسي على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوقنا في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت صحيفة "الأخبار" أن الـرئيس السيسي أطلع قــادة قبرص والــيــونــان على آخر المساعي المصرية للوصول لحل عادل لهذه القضية في مواجهة التعنت غير المبرر أو المفهوم أو المقبول، من الأشقاء في إثيوبيا.

وذكرت أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لما سيشهده الاجتماع من استئناف لنقاشنا المتواصل حول ملفات مهمة ذات تماس مباشر مع أمننا القومي، ولها تأثير كبير على مجمل حالة الاستقرار في جوارنا الإقليمي المشترك، وعــلــى رأســهــا القضية الفلسطينية والمــلــف الليبي والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان الشقيق.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله إن ظاهرة الإرهــاب تستمر كخطر حــاضــر يــحــرم شــعــوب المنطقة مــن أبــســط حقوقها الإنسانية؛ ألا وهو الحق في الأمن والعيش الكريم، وسط أزمات عابرة للحدود لا تقل خطورة مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومــا يرتبط بها مــن أنشطة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.

كما تناولت صحف القاهرة باهتمام المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، عقب القمة الثلاثية في جولتها التاسعة والتي تأتي في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت عام 2014.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أصبحت محفلا بالغ الأهمية لتدعيم التعاون بين الدول الثلاث، في مختلف المجالات والتشاور في شأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالتطور النوعي الذي شهده التعاون الثلاثي والذي تمثل في التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الدول الثلاث، والذي يعد خطوة تمهيدية تقرب من الهدف الذي تطمح إليه فيما يتعلق بالربط الكهربائي مع بقية الدول الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله إن القمة تطرقت أيضا إلى الوضع في ليبيا، حيث ناقشنا آخر التطورات في هذا الملف المهم، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها أشقاؤنا الليبيون، وكذا على حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية؛ التي لا تزال لب الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما تجلى إبان جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مايو الماضي؛ وهو التصعيد الذي حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقًا من مسئولية مصر التاريخية في الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أوضح أنه جرى مناقشة ملف الأزمة السورية؛ حيث جددت القمة دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب الرئيس عن مساندة الدول الثلاث للبنان الشقيق فضلا عن استعدادها لدعم كل جهد صادق يرفع المعاناة عن كاهل المجتمع اللبناني ويسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ونقلت "الجمهورية" عن الرئيس السيسي قوله إن اللقاء مع شركائنا اليونانيين والقبارصة كان فرصة ملائمة للتطرق مجددا للمنظور الشامل الذي تتبناه مصر في مقاربتها لأبعاد قضايا حقوق الإنسان؛ بما في ذلك ضرورة مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتركيز على تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة الإنسان وتمكين الدول من توفير المناخ الآمن والمستقر الذي يمارس فيه المواطن كافة حقوقه المقررة بالدستور والقانون.

وفي متابعتها للشأن المحلي، تناولت صحيفة "الأهرام" الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا أمس حيث ذكرت أن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت في الساعة السابعة و32 دقيقة صباح أمس، هزة أرضية مصدرها شرق كريت بالبحر الأبيض المتوسط (على بعد 390 كم شمال إسكندرية)، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وعمق 31.56 كم، وخط العرض 34.59 شمالا، وخط الطول 28.59 شرقا.

كما سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على التدريبات المشتركة للبحرية المصرية مع البحريات اليونانية والأمريكية والإسبانية، وانطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب -1" التي تجرى حتى التاسع والعشرين من أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثه وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتحت عنوان "وزير الإنتاج الحربى يبحث التصنيع المشترك مع كوريا الجنوبية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد، على هامش زيارته كوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات معـرض سيــول الدولي للفضــاء والدفــاع «ADEX 2021»، تطلعه لمشاركة الشركات الكورية بمعرض «EDEX 2021» المزمعة إقامته في مصر في الفترة ( 29 نوفمبر ‪ـ‬ 2 ديسمبر المقبل) الذي يمثل فرصة وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية ــ البحرية ــ الجوية).

وأضافت أن ذلك جاء خلال لقاء «مرسى» مع Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية «DAPA» بكوريا الجنوبية، حيث استعرض محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك، وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات التي تعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين، في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، كما تمت مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجال التصنيع العسكري.

وفي الشأن البرلماني، وتحت عنوان "البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التنمر بذوي الهمم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس النواب وافق، في جلسته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي «وقوفا» على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعــاقــة، بعد مراجعة مجلس الدولة وتضمن مشروع القانون مادة واحــدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة لتصل إلى الحبس خمس سنوات.​