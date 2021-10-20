شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من من الأربعاء 20 أكتوبر 2021 إلى الإثنين 25 أکتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمـال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة يومي الأربعاء والخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%.