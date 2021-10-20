انهيار عقار جسر السويس.. الجنايات تحُاكم مهندس ومحام والمالك بتهمة التزوير اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع خامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مهندس ومالك عقار جسر السويس، ومحام بتهمة تزوير محرر رسمي يمكن المتهم الثاني من بناء 4 أدوار مخالفة بـ"عقار جسر السويس المنهار".

وكان 9 متهمين في القضية استأنفوا على حكم حبسهم ما بين سنة إلى 3 سنوات عن اتهامات بالتسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 23 آخرين من سكان العقار.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

نسبت النيابة للمتهمين أنهم تسببوا بالخطأ في وفاة 25 شخصًا من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.

وأسندت لهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.