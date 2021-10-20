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انتخاب عزوز رئيسا لهيئة الغابات بالشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، في فعاليات الدورة الخامسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في إقليم الشرق الأدنى، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية السيد القصير، بمشاركة 90 عضوا من 27 دولة، فضلا عن ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.

وتم انتخاب الدكتور علاء عزوز، رئيسا لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك لمدة عامين، وانتخاب ثلاث نواب لرئيس الهيئة: جميل كيلياني، من تونس، خالد شركي، من المغرب، قُطيبة حمود، من المملكة العربية ، وانتخاب أيسينور ديمير، من تركيا (كمقرر).

وشارك بالحضور بهذه الجلسة، نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، ووزير الزراعة والغابات السوداني، ووزير الأمن الغذائي الباكستاني، ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ترأس وفد مصر المشارك في اجتماع الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي لمنطقة الشرق الأدنى، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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