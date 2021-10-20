أسامة الأزهري والسفير السعودي يتابعان إطلاق فيلم "المدينة خير لهم" بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وإطلاق فيلم "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية.

ورحب الدكتور أسامة الأزهري بسفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، مقدمًا خالص التحية والتقدير للملكة العربية السعودية ملكًا وولي عهد وحكومة وشعبًا مضيفًا ":عاطر الإجلال للبقعتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ونسأل الله أن يديم الود بين البلدين العظيمين والقيادتين الحكيمتين.

وقال: يشرفني أن أقدم هذه الكلمات في مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الحفل الكريم بإطلاق فيلم "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" ويأتي هذا العمل الثالث في سلسلة أفلام وثائقية التي ترصد المعالم العظمى عند المسلمين، فكان الفيلم الأول بعنوان " السلام عليك يا رسول الله" بتعليق صوتي للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الديار المصرية السابق، وجاء الفيلم الثاني عن المسجد النبوي بإلقاء صوتي للفنان محمود ياسين، والثالث "المدينة خير لهم" بأداء وتعليق صوتي من الفقير ليرصد عدد ما يقرب من 30 معلمًا من معالم المدينة النبوية المكرمة مما يزيد المسلمين تعلقًا وصبابة وطربًا وأنسا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولي الشرف أن ألقيت الأداء الصوتي ليكون تسجيلا لاسم الفقير في سجل الخلود بخدمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الفيلم الثالث جاء ليمثل تضافرا من الهمم الكريمة والقلوب النقية ولعدد من القامات التي اجتمعت وتضافرت على خدمة مقام النبي الأكرم، وإن يكن من همة تستحق الإشادة فهي من الصديق مجدي إمام مخرج العمل الذي عرفته قبل نحو 20 سنة فما عرفت فيه إلا محبًا صادقًا وصاحب قيمة رفيعة في خدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونذر ما تبقى من عمره لخدمة الجناب النبوي المعظم.

وأوضح الأزهري أن العمل استمر عدة سنوات مضت مشيدًا بكل أصحاب المواهب الذين التقت هممهم على خدمة الجناب النبوي مقدماً الشكر لنقابة الفنانين التشكيليين على هذا الحفل.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري كلمته بمزيد من التقدير لتشريف سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة أدام الله لمصر والسعودية ولأوطاننا كلها الأمان والود، وبسط الله في بلدينا مصر والسعودية والبلاد كلها بساط الأمان والعافية والسداد والبصيرة والتوفيق والحكمة والنور.​