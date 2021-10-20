الداخلية: ضبط المتهم بسرقة "هاتف" خلال بث مباشر لموقع إخباري أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على "فيسبوك" يتضمن خطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء بثه مقطع فيديو مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.