"عذبني وأجبرني على معاشرة كلب".. سيدة تشكو زوجها والتحريات تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول لسيدة تشكو سوء معاملة زوجها لها وتعذيبها بمركز كرداسة شمال المحافظة.

إدارة الرصد والمتابعة بمديرية الأمن تابعت تداول مقطع تظهر خلاله إحدى السيدات تستنجد بالأجهزة الأمنية؛ لمساعدتها في أخذ حقها من زوجها وعودة أطفالها لأحضانها.

قالت "آية" إنها عانت من سوء معاملة زوجها "رضا" طيلة السنوات الثلاث الماضية زاعمة أن زوجها عذبها وقيدها بالجنازير لدى رفضها معاشرة كلب، حسب قولها.

التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة نفت رواية الزوجة مؤكدة أن الأمر محض خلافات زوجية متكررة بينها وبين زوجها فعمدت إلى الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكر مواقف بخلاف الحقيقة.