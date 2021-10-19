رئيس القومي للمرأة: تعيين القاضيات بمجلس الدولة حدث تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة إنه محظوظة للغاية وهي تشهد اللحظة التاريخية لنضال المرأة المصرية ولإعلان تعيينها قاضية بمجلس الدولة، وذلك بعد 72 عاما على إنشاء مجلس الدولة، دون تعيين به للمرأة.

ووجهت مايا مرسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمرأة في كافة مؤسسات الدولة.

ورحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسئوليات المُلقاة على عاتقهن.

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجديدات بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإدارى والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتى بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن فى تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز فى جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة.

جدير بالذكر أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أية ملاحظات فى عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.

يذكر أن 98 قاضية أدت اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية بعد تعيينهن بمجلس الدولة بقرار من الرئيس السيسي.