الأمن يداهم موقعا للتنقيب عن الآثار داخل عقار بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت قوات الشرطة مخططًا غير مشروع للتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

معلومات وردت لضباط مباحث أبو النمرس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بعقار بشارع سوق الأحد بقرية المنوات.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية العقار المشار إليه، وأمكن ضبط ثلاثة متهمين قائمين على الحفر والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب (مواسير - رافعات موتور شفط المياه).

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.