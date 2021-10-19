وزير العدل: نشكر الرئيس السيسي الداعم الاول للمرأة المصرية على تعيينهن بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، نحتفل اليوم بتعيين المرأة لأول مرة في التاريخ في مجلس الدولة، في حدث تاريخي لم نشهده من قبل في ساحات المجلس، وأشعر بسعادة بالغة لذلك القرار.

وأضاف في كلمة خلال احتفالية تكريم القاضيات المعينات: "لابد أن يوجه الشكر أولًا لفاعله الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية".

ورحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقهم..

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة.

ومن الجدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير ، ولا توجد أية ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.