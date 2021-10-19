صور| بحضور وزيري العدل والتضامن.. تكريم القاضيات المعينات بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

بدأ مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين احتفالية تكريم القاضيات المعينات بالمجلس بعد أدائهن اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء.

حضر الاحتفالية وزير العدل المستشار عمر مروان ووزيرة التضامن نيفين القباج، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من أعضاء المجلس مجلس الدولة.

وأدت 98 قاضية معينة بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية بقصر الأميرة فوقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.

وتضمن القرار تعيين 48 قاضية على درجة مستشار مساعد ب و50 قاضية على درجة نائب.

ونص القرار على أن تكون أقدمية القاضيات المعينات على درجتي مستشار مساعد ب ونائب من تاريخ 25 سبتمبر 2021.