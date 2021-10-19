ضبط 3 أشخاص سرقوا هاتف شخص أثناء بثه فيديو مباشر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيـام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج ، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار .

بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه "مستخدم الصفحة المشار إليهـا" (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.