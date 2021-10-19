بتعاملات نصف مليون.. ضبط متهم ببيع وشراء الـ"البتكوين" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بتهمة بيع وشراء العملات الافتراضية "بتكوين".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت ممارسة شخص مقيم بالبحيرة نشاطًا إجراميًا يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية "بتكوين" بالإضافة للتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية.

وقالت إن المتهم يعمل في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية.

بالإضافة إلى قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الافتراضية خاصةً "بيتكوين" بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (500) ألف جنيه مصري.