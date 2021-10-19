تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، إداريًا، بسبب احتفالية بأكاديمية الشرطة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.