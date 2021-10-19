"إسكان النواب": لا ينكر جهود صندوق التنمية الحضارية إلا جاحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ نواب لجنة الإسكان عقد اجتماع لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقًا) والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الإسكان عماد سعد، وعدد من قيادات اللجنة، في حضور رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، وخالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس مجلس النواب، إن صندوق التنمية الحضارية، لا ينكر جهوده إلا جاحد، حقق إنجازات في مقدمتها نقل المواطنين من أماكن غير قابلة للمعيشة الآدمية لمناطق آدمية، وهناك العديد من المشروعات التى لا تحصى، كما تم الانتهاء من الأماكن غير الآمنة والمتبقى الأماكن غير المخططة، وهناك جهود كبيرة من قبل الدولة فى هذا الملف.

وأضاف حمودة:"أفضل أن أصف عملية تطوير العشوائيات بأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

بعدها قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس تأتي لتوفير ما هو أفضل للمواطن المصري، وكفالة الحق في السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثاني للاستراتيجية الوطنية.

وأعرب رضوان عن ثقته في أن يتمكن الصندوق منًزيادة الوحدات المستهدفة، وتوفير وتطوير الخدمات الجديدة، وزيادة بناء مدن جديدة في مناطق الظهير الصحراوي، تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.