قرار رسمي.. حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح كورونا أو "PCR"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر 2021.