مدبولي يلتقى وزيري شئون مجلس الوزراء والسعادة بدولة الإمارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء، وعهود الرومي، وزيرة السعادة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد خلال اللقاء بالتعاون القائم مع دولة الإمارات الشقيقة في كل المجالات، لا سيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي أسهمت في تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير فى الجهاز الحكومي، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.

وأعرب محمد القرقاوي عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط في تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومى فى مصر.

وأشاد الوزير الإماراتي بما شاهده في مصر من طفرة تنموية ومعمارية، قائلاً إنه يلحظ هذا التغيير المتسارع فى كل زيارة يجريها إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حدثت طفرة فى مختلف المجالات.

فى ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن جائزة التميز الحكومى التى تم إطلاقها فى ٢٠١٨ أسهمت فى تحفيز روح التميز والتنافس على تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى، مثنية فى هذا الصدد على التعاون المثمر مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى تطوير وتوسيع مجالات منح الجائزة.