وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع كانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية، على هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021".

وأوضح "مرسي"، أنه تم خلال اللقاء مناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتي تشهد تطورًا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن، وتم مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجال التصنيع العسكري.

كما أكد الوزير، على تطلعه لمشاركة الشركات الكورية بمعرض "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 والذي سيمثل فرصة وتجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

من جانبه، ثمن وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي بمعرض "Seoul ADEX 2021"، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المشترك مع الجانب المصري، كما أعرب "Eun-ho" عن تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" باعتباره حدثًا عالميًا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، وأثنى الوزير الكوري الجنوبي على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وفي ذات السياق التقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي عدد من الشركات المشاركة في المعرض وهي "داسان، كيونجين تك، إس إن تي موتيف، بونجسان، كيا، هونداي روتام"، حيث تم استعراض الإمكانيات التصنيعية لهذه الشركات التي تعمل في مجالات إنتاج المدرعات والأسلحة والذخائر وغيرها من الصناعات الدفاعية.

كما تفقد مرسي على هامش لقائه بشركة "كيا" مركبة كورية متعددة المهام والتي أثنى على تطورها وكفاءتها.

وأعرب الوزير مرسي خلال هذه اللقاءات عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع مختلف الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وقام بدعوة الشركات التي التقاها لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

ويعد معرض سيـول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، ومن المتوقع أن يشارك به حوالي 440 عارضا من 28 دولة.