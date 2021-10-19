"صحة القاهرة": ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفى خاص به 30 ألف قرص دواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفى خاصة بناحية المقطم، يحتوى المخزن على مواد مخدرة وأدوية مغشوشة حوالي ٣٠ ألف قرص دواء.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأدوية المضبوطة تبلغ قيمتها التقديرية ١٢٠ ألف جنيه، وتم تحرير المحضر وعمل اللازم.

ونصحت مدير الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة على عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

بدوره، قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء، موضحا أن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين.