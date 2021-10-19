شركات "الكهرباء" تنتهي من تركيب ٦٠٠ ألف عداد كودي.. وسداد ١٢٠ ألف مقايسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الإحصائية التي تضمنها بيان مجلس الوزراء الأخير حول ما تم تركيبه من عدادات كودية للمباني المخالفة وسارقي التيار وما تم ذكره من أرقام خاصة بإجراء معاينات ومقايسات، تم إعدادها يوم الخميس الماضي، مؤكدًا أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تسارع في الانتهاء من إجراء المعاينات وسداد المقايسات؛ تمهيداً لتركيب عدادات كودية التي تتوافر بجميع مقرات الشركات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أنها تعمل بشكل يومي ودوري ولم تتوقف عن أداء عملها.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تركيب ٦٠٠ ألف عداد كودي، بالإضافة إلى انتهاء الشركات من تنفيذ ما يقارب من مليون معاينة.

وأوضح المصدر أنه حتى اليوم تم سداد ١٢٠ ألف مقايسة من خلال شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بعد قيام المواطنين بتقديم كل الأوراق المطلوبة لعملية السداد، والانتهاء من إجراء المعاينات التي يتم على إثرها حساب مقايسة العقار.

وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"، أن الشركة احتلت المركز الأول على مستوى شركات توزيع الكهرباء بعد أن انتهت بالفعل من تركيب ٩٠ ألف عداد حتى الآن بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج والأقصر.

وأوضح المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن الشركة احتلت المرتبة الثانية على مستوى شركات توزيع الكهرباء؛ من حيث أعداد العدادات التي تم تركيبها؛ حيث بلغ ما تم تركيبه ٨٥ ألف عداد.

وانتهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء من تركيب ٨٣ ألف عداد حتى الآن، وبلغ ما تم تركيبه بنطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ٧٠ ألف عداد مسبق الدفع، وانتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من تركيب ما يزيد على ٦٥ ألف عداد كودي للعقارات المخالفة والعشوائية.

وتعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة الانتهاء من تعميم تركيب واستبدال ما يقرب من ٣٠ مليون عداد مسبوق الدفع، مع استمرار شركات التوزيع التسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لكل مَن يوفق أوضاعه ويقننها.