الأمين العام لمجلس الدولة: تعيين القاضيات بالمجلس جاء تنفيذا لأحكام الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن قرار تعيين القاضيات بالمجلس جاء تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014، حيث نص الدستور صراحة على تمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تبنى تفعيل نص الدستور، وأفصح في رغبة رئاسية وتوجيه رئاسي عن ضرورة مشاركة المرأة في القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما تم بالفعل.

كما أضاف أنه تم اتخاذ إجراءات التعيين فور صدور التوجيه الرئاسي، وقام رئيس مجلس الدول والمجلس الخاص في بدء إجراءات التعيين، وأسفر عنه قرار رئيس الجمهورية بتعيين 98 قاضية، انتهين اليوم من حلف اليمين وبدء المسيرة في خدمة العدالة، ومشاركة زملائهن في العمل جنبًا إلى جنب.

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، صباح اليوم، بدء توافد قاضيات المجلس الجدد، الذين عبروا عن فخرهن بالتواجد داخل مجلس الدولة.

وكان وزير العدل وجه التحية للقاضيات، أمس خلال احتفالية تكريم القضاة المتميزين، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم، كما وجه التحية لشباب القضاة الذين تم تكريمهم لتميزهم في العمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.