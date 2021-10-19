شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة البطل العالمى المصرى بيج رامى تصل مطار القاهرة قادمة من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة البطل العالمي المصري بيج رامي، قادماً من مطار جون كينيدي بنيويورك علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالى في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، والتى تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وتستقبل سلطات مطار القاهرة الدولي البطل العالمي المصري عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، حيث قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة لاستقبال البطل المصري فور وصوله من نيويورك.

ومن المقرر، أن تنظم شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس مجدي إسحق، احتفالية واستقبالاً خاصاً للبطل المصري بيج رامى بطل كمال الأجسام، داخل صالة 4 بالمطار احتفالا بتتويجه بلقب مستر أولمبيا.