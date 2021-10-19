شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستعد لاستقبال بيج رامي.. واحتفالية بصالة 4 فور وصوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي، لاستقبال بيج رامى بطل كمال الأجسام، والمتوج بلقب مستر أولمبيا، المقرر وصوله في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، قادما من نيويورك علي متن طائرة مصر للطيران.

وقررت سلطات مطار القاهرة الدولي استقبال البطل العالمي المصري عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، حيث قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة لاستقبال البطل المصري فور وصوله من نيويورك.

ومن المقرر أن تنظم شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس مجدي إسحق، احتفالية واستقبالاً خاصاً للبطل المصري بيج رامى بطل كمال الأجسام، داخل صالة 4 بالمطار احتفالا بتتويجه بلقب مستر أولمبيا.