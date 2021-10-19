شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى جولتها التاسعة بأثينا، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التى انطلقت عام 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.