شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التزام المدارس بتوزيع المقررات وفق أيام الدراسة الفعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس ملتزمة بتوزيع المناهج والمقررات الدراسية وفق أيام الدراسة الفعلية التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، موضحة أن الدراسة تعتمد بشكل أساسى على الحضور والانتظام اليومى من قبل الطلاب والتعليم عن بعد عامل مساعد بالنسبة للطلاب بالعام الدراسى الجارى.

ووفقًا للخريطة الزمنية، بدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

