المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهم الاتجار في الحشيش بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وعبد الرؤوف حسين.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "ح. ر" 34 عاما، و"م.غ" 27 عاما، سائقين، يتاجران في المواد المخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضحت التحقيقات، أن التحريات التي أجراها رائد شرطة بمكافحة المخدرات، تجارة المتهمان في المواد المخدرة، فرتب له مصدر سري اتفاقا للشراء، فتوجه لهما رفقة الشاهد الثاني، وأجرى معه تجربة الشراء فأبصر مادة مخدرة، فتمكن والشاهد الثاني من ضبطهما، وبتفتيشها عثر على الجوهر المخدر، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا قصدهما من إحرازهما للمادة المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من راغبي الشراء، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمان لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما.