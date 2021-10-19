مصر للطيران تحتفل بـ "بيج رامي" بمطار نيويورك.. وتزين مقاعد الرحلة بصوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نظمت شركة مصر للطيران احتفالا في مطار جون كينيدي بنيويورك، للبطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy»، والعائد على الرحلة القادمة من نيويورك رقم MS986، بعد حصوله على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا ٢٠٢١ لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وشهد استقبال البطل العالمي بالمطار وعلى متن رحلة مصر للطيران حفاوة كبيرة من الحضور، وأطقم عمل مصر للطيران.

ومن ناحية أخرى، قام الركب الطائر للرحلة بتقديم تورتة تحمل صور البطل المصري، ورحبوا به على الرحلة من خلال النداء الصوتي، وتم تزيين مقاعد الرحلة بوضع صورة بيج رامي على غطاء مسند الرأس بالمقاعد، وقد حرص طاقم الرحلة والركاب المسافرين على التقاط الصور التذكارية للاحتفال بالبطل العالمى على متن الطائرة، تقديرا لفوزه بالبطولة ورفعه علم مصر.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران هي الناقل الرسمي للبطل المصري بيج رامي منذ عام ٢٠٢٠، وأتت هذه الرعاية في ضوء اهتمام الناقل الوطني برعاية أبطال الرياضات المصرية.