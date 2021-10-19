مطار القاهرة يستعد لاستقبال "بيج رامي" واحتفالية بصالة 4 للبطل العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي، لاستقبال البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي "بيج رامى" بطل كمال الأجسام، والمتوج بلقب مستر أولمبيا، المقرر وصوله صباح اليوم الثلاثاء، قادما من نيويورك على متن طائرة مصر للطيران.

وقررت سلطات مطار القاهرة الدولي استقبال البطل العالمي المصري من صالة 4 بالمطار، والمخصصة للطيران الخاص، حيث قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة لاستقبال البطل المصري فور وصوله.

ومن المقرر أن تنظم شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس مجدي إسحق، احتفالية واستقبالاً خاصاً للبطل المصري بيج رامي بطل كمال الأجسام، داخل صالة 4 بالمطار احتفالا بتتويجه بلقب مستر أولمبيا.