الإعلان العاشر| الإسكان: قرب تسليم 150 ألف شقة بواقع 10 آلاف وحدة شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق بصدد تسليم 150 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لحاجزي الإعلان العاشر، لافتة إلى أنه يتم تسليم ما يقرب من 10 آلاف وحدة شهريًا في مختلف المدن.

وأضافت رئس صندوق الإسكان الاجتماعي في تصريحات تليفزيونية، أنه تم تسليم حتى الآن 380 ألف أسرة وحدات بالتمويل العقاري ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وهذه الوحدات يسكنها ما يقرب من 1.5 مليون مواطن.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي حتى الأن 15 إعلانا لشقق محدودي الدخل منذ 2014 حتى أخر إعلان الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن حدود الدخل للتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي تصل لـ4500 جنيه للأعزب كحد أقصى و6000 جنيه للمتزوج كحد أقصى أيضًا، لافته إلى أن أنه يوجد مواصفات معينة للوحدات عبارة عن 75 مترا و90 مترا كاملة التشطيب.

وتابعت: "ننصح أي عميل بعدم استلام وحدته وبها أي مشاكل في التشطيبات، وإذا وجد أي ملاحظة عليه تدوينها وتسليمها لمهندس التسليم وسيتم تعديل ذلك".

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في تخصيص 20 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر قبل مواعيد التسليم المتفق عليها في منتصف العام الجاري.

وفي آخر بيان عن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطنا، و43827 بمدينة بدر، و12646 محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينة 6 أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.

وتعتمد طريقة التخصيص في الإسكان الاجتماعي على الأولوية طبقاً للترتيب التالي: (المتزوج ويعول شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.