شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل بالقاهرة الكبرى اليوم وشبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية، وانخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنباء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.