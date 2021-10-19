شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حظر دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا المدارس بعد 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن قرار عدم دخول غير المطعمين أماكن عملهم سوف يطبق على المعلمين، مطالبا جميع المعلمين الذين لم يتلقوا اللقاح بالتوجه إلى الأماكن المخصصة لتلقى اللقاح فى المواعيد المحددة والتواجد فى مقر تلقى التطعيم، موضحا أن نسبة كبيرة من المعلمين تلقت اللقاح كما أن أغلب المعلمين سجلوا على موقع تلقى تطعيم كورونا.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

