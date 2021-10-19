شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يتوقعون نجاح أندية مصر في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا، توقع غالبية القراء نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا

وتوقع 89% من القراء نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا، بينما استبعد 11% من القراء نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا