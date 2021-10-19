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89% من القراء يتوقعون نجاح أندية مصر في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا، توقع غالبية القراء نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا

وتوقع 89% من القراء نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا، بينما استبعد 11% من القراء نجاح الأندية المصرية في التأهل للدور الثانى ببطولة إفريقيا

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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