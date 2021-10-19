شكرا لقرائتكم خبر عن عرض بريطانى لتمويل وتوريد 100 ألف طن قضبان لتجديد خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد تلقى عرض من إحدى الشركات البريطانية لتمويل وتوريد 100 ألف طن قضبان حديدية من أجل مشروعات تجديد قضبان خطوط السكة الحديدية التى تشرع الهيئة فى تنفيذها.

وتشرع هيئة السكة الحديد فى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد من الإسكندرية إلى الأقصر بجانب كهربة وتحديث نظام إشارات خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد ووصلة الزقازيق ـ أبو كبير، حيث تخطط لتنفيذ 14 مشروعا لتطوير وتحديث نظم الإشارات على مستوى خطوط السكة الحديد بتكلفة تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة.

وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا عدد 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد الـ 14 بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وجار حاليا تنفيذ هذه المشروعات الـ 5، وتتضمن إنشاء عدد ( 86) برج رئيسى وعدد ( 74) برجا ثانويا بإجمالي أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.

المشروعات الـ 5 الجارى تنفيذها تشمل مشروع تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة/ بنها / الاسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو بالإضافة 348.2 مليون جنبه، وتحديث نظم الاشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وكذلك الوصلة من الزقازيق / ابوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسري، وتحديث نظم الاشارات على خط نجع حمادي / الاقصر بتكلفة 115 مليون دولار الذى تم التعاقد على الاستشارى الخاص به وجارى إنهاء إجراءات الإسناد والتعاقد مع الشركة المنفذة له.