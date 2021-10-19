شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف حقن الدواجن بالمياه لزيادة وزنها قبل الشراء؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الدكتورة سماح، لليوم السابع، أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها أن يتعرف المستهلك أن تلك الدواجن محقونة بالمياه قبل شرائها، قائلة: عند شراء الفرخة يُلاحظ أنها مُنتفخة، وبالضغط عليها يشعر المستهلك بوجود المياه داخلها، وفى حال زيادة الضغط ستخرج المياه من لحم الدجاجة، مشيرة إلى أنه لضمان سلامة الغذاء لابد أن يتم مراعاة شراء الأغذية من محلات مضمونة، والتركيز على أن يكون شكل ولون الدواجن وحجمها طبيعى.
وأضافت، أن كتكوت الدواجن البيضاء، معدل نموه هو 3:1 بمعنى أن الكتكوت يأكل من 3 : 4 كيلو علف خلال 45 يوما للوصول إلى وزن 3كيلو، ويتم تغذيتها بعلف تسمين، يتم تركه أمام الدواجن تقريبا 24 ساعة فى مكانها قدامها علف ومياه، والإضاءة طول الليل، مشيرة إلى أن العلف يتضمن عوامل محفزة للنمو للوصول للوزن المطلوب، وهى عبارة عن فيتامينات، وأملاح معدنية، خمائر، زيوت سمكية، وبكتيريا مفيدة بالأمعاء والتى تساعد على تحفيز العصارة الهضمية الطبيعية والانزيمات فى الجهاز الهضمى للعمل بشكل صحيح، والذى يسهم فى تقليل معدل النفوق فى الدجاج البياض، وزيادة إنتاج البيض.