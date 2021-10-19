شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه 5 نصائح للوقاية من كورونا أثناء تغذية الأطفال بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا أثناء تغذية الأطفال بالمدارس، ونرصدها كالتالى:..

1- استخدم أكواب وأطباق ذات الأستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية

2- يراعى قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة

3- التباعد بمسافة لاتقل عن متر فى الأماكن التي تقدم الوجبات المدرسية

4- يجب تناول كل طالب وجبته الخاصة التى أحضرها من المنزل

5- استخدم زجاجة مياه خاصة لكل طالب