وزيرة الثقافة تكرّم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز "أنا المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عددًا من أبطال انتصارات أكتوبر وفنانى مصر، كما سلمت جوائز مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية، فى موسمها الرابع، للفائزين بها.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وأُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقالت عبدالدايم: "ذكرى انتصارات أكتوبر تبقى لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، فقد أعلنت عن إرادة وإصرار الشعب المصري وجيشنا العظيم في استرداد جزء غالي من أرض الوطن".

وأشارت إلى أن معجزة العبور ضربت أروع الأمثلة في الوطنية والفداء وتعد نموذجاً ملهماً للشباب وحافزًا لاستكمال بناء المجتمع والارتقاء به لتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات.

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