شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. "الزراعة": توفير أطباق البيض بأقل من 50 جنيها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزيرة الصحة من أوغندا: الرئيس السيسي يولي اهتماما بدعم الأشقاء الأفارقة

"الزراعة": توفير أطباق البيض بأقل من 50 جنيها خلال أيام

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