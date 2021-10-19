أحمد مجاهد في مرمى نيران "رياضة النواب" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أظهرت الصورة التي حصل عليها "الخليج 365" حالة الارتباك والإرباك على أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم خلال حضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين، وبحضور وزير الرياضة أشرف صبحي، فيما يمكن أن نطلق عليه "الصورة بتتكلم".

وبدى مجاهد هادئًا أمام اللجنة وأعضاء مجلس النواب، فيما كانت طريقة رده على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب تقول غير ذلك.

وحاول مجاهد الدفاع عن موقفه وإدارته للاتحاد ولكن أعضاء المجلس ولجنة الرياضة كانوا له بالمرصاد ويطلبون إجابات محددة وموثقة.

ووجه رئيس لجنة الشباب والرياضة تحذيرًا أكثر من مرة لمجاهد قائلًا: "احترام وجودك في مجلس النواب يستلزم احترام متبادل منك أثناء الحديث".

وتمثلت مخالفات الاتحاد في قيام مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي.

كما تضمنت طلبات الإحاطة، الإشارة إلى مخالفات أخرى منها عدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.