اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بالشروع في القتل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا لاتهامهم في الشروع بالقتل واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال بالشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، أن المتهمين جميعًا شرعوا في قتل المجني عليه، بأن استل المتهم الأول قطعة حجرية وصوبها تجاهه فاستقرت برأسه قاصداً قتله فسقط أرضا، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحدثوا عمدًا إصابة آخر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة شومة خشبية على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم رجال الشرطة حال كونهم المكلفين بخدمة عامة؛ ليحملوهم بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ضبط المتهم عمر التوني حال كونه محرزًا لسلاح ناري فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.