رئيس اتحاد منتجى الدواجن: بيع بيض مخفض السعر عبر المجمعات الاستهلاكية

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن تفاصيل المبادرة التى عقدها الاتحاد مع ثلاثة جهات وهى وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومع الشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية وذلك لضخ منتجات البيض بأسعار تناسب المواطنين مع موجة الغلاء التى ضربت سوقى الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON أنه بالفعل تم بدء تفعيل المبادرة وتحركت خمس سيارات تم تحميلهم لشركة أمان بمنافذها فى القاهرة، موضحا أنه على وشك الانتهاء من تفاصيل الاتفاق الذى يتم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمساعدة فى التخفيف على المواطن ومواجهة ارتفاع وغلاء الأسعار.

ولفت رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إلى أن هناك اجتماعًا سيعقد فى الغد مع الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بهذا الخصوص، حيث يضع اللمسات الأخيرة على ملامح الاتفاق قائلًا: "لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض فى فروع المجمعات الاستهلاكية "، موضحا أن الاتفاق سينتهى فى الغد بملامحه الاخيرة قائلًا: " سيكون الاتفاق النهائى غدا فى ملامح طرح البيض فى المنافذ ".

وأكد أن فروح شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية طرحت أسعار طبق البيض اليوم بخمسين جنيها قائلًا: "سعر التسليم من المزارع هو 46 جنيهًا وتم تسليمه لفروع شركة أمان بسعر خمسين جنيهًا".