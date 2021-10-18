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حلول التعليم لتسليم الطلاب الكتب مع الالتزام بالمصروفات.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حلول تسليم طلاب المدارس الكتب الدراسية مع الالتزام بالمصروفات المقررة، نستعرض فى التقرير التالى ضوابط استلام الطلاب الكتب الدراسية.

- قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسليم كل من سدد المصروفات الدراسية الكتب دون أى تأخير فى المواعيد.

- يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

- تسليم الطلاب المقرر اعفائهم من المصروفات الكتب الدراسية وهم أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

- الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية يقدموا بحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الاعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء.

- ترسل الكشوف إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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