التصريح بدفن جثامين 6 عمال لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع 6 عمال وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق الأوسطي، بمنطقة البدرشين.

وقد صرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا، كما أمرت بالاستعلام عن 4 آخرين أصيبوا في نفس الحادث تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

يذكر أن الواقعة بدأت بتلقي ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد وقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق الأوسطي بدائرة مركز البدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نقل مقطورة، اصطدمت بسيارة بيجو محملة بعمال في طريقهم إلى مدينة 6 أكتوبر، كانت تقف بجانب الطريق، ما أسفر عن اصطدامها بجرار كان يقف أمامه.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 6 عمال وهم " سيد.ع.أ"، " حمزة.ع. ال" ، " عماد.إ.ع" ، وشقيقه " محمد " ، "بدر. ال" "وليد.ز"، وإصابة آخرين، وتم التحفظ على الجثامين ووضعها تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.