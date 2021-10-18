رئيسة القومي للمرأة تشارك في إطلاق مبادرة "نورة" بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:



شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأقيمت الاحتفالية على هامش مهرجان الجونة السينمائي تحت عنوان "الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر"، تحت مظلة مبادرة "البنت مصرية"، بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات في مصر.

وخلال كلمتها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الفتيات وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لهن في ظل إرادة سياسية مؤمنة أن فتيات مصر قادرات على تغيير العالم من خلال توفير فرص تمكنهن من صناعة مستقبلهن.

وأكدت رئيسة المجلس أن الإستثمار فى الفتيات أمر هام للغاية فعندما تكون الفتيات متعلمات وقادرات على معرفة حقوقهن ومتمتعات بصحة جيدة، تصبح الأسر أكثر صحة واستقرارًا وتصبح أمهات المستقبل واعيات بطرق رعاية أطفالهن وتتظيم أسرهن.

حضر الحفل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والسيدة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وهان موريتس سخابفلد، سفير هولندا في مصر، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وإبراهيم العافية، مستشار وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومرفت سلطان، رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.