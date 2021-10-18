"رياضة النواب".. مباراة "رقابية" كاملة العدد والإنذارات والطرد أمور متوقعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمود حسين، وبحضور وزير الرياضة أشرف صبحي، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، حالة من الترقب وربما يكون هو الأبرز والأقوى مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث توافد الأعضاء إلى القاعة الزرقاء بمجلس النواب لحضور الاجتماع.

ودارت داخل اللجنة "مباراة رقابية" كاملة العدد بل وصل الأمر إلى وجود أعضاء خارج القاعة يتابعون أحداث الجلسة.

وكما وقف بعض النواب على قدميه نظرًا لأهمية اجتماع اللجنة والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم.

ووسط حالة من الشد والجذب، رفض رئيس لجنة الشباب والرياضة طريقة وأسلوب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، عند الحديث عن توصية اللجنة بضرورة دفع ضرائب النوادي لمصلحة الضرائب العامة في أسرع وقت ممكن، وهو ما استقبله مجاهد بأن الأندية التي لم تدفع سيتم وقف نشاطها وهو ما رفضه رئيس اللجنة والأعضاء، مطالبين بعدم "تأويل" اللجنة وأنما اللجنة توصي بدفع الاتحاد لهذه الضرائب من خزينته والتي بها أموال لذلك.

حضر اجتماع اللجنة المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وتمثلت مخالفات الاتحاد في قيام مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكي.

كما تضمنت طلبات الإحاطة، الإشارة إلي مخالفات أخرى منها عدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.