بسبب الضرائب.. رئيس "رياضة النواب" يتهم أحمد مجاهد بالتدليس على البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اتهم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، بما أسماه "التدليس" على مجلس النواب في الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدى الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن وجود مخالفات مالية في اتحاد كرة القدم، بعدما قال مجاهد، إنه تم جدولة مستحقات الضرائب، ورد على الاتهامات الموجه للاتحاد، بقوله: "مسألة 11.5 مليون إيرادات الأمم الأفريقية معرفش حاجة عنها، عمري ما سمعت عن مبلغ الـ16.5 مليون دولار، هذا الكلام ذكر في الجرائد، وبالنسبة للتذاكر كانت بالكامل مسئولية شركة تذكرتي، والاتحاد استلم تذاكر وسلم مبالغها لوزارة المالية".

وتدخل النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، قائلًا: "الأرقام ذكرت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره الجهة الرقابية، وأطلب من لجنة الشباب والرياضة مخاطبة الجهاز لموافاتها بالتقرير".

وتابع رشاد: "لجنة الخطة والموازنة أرسلت لي خطاب من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة، ووفقًا لهذا الخطاب، فإن إجمالي مستحقات الضرائب بلغت 51 مليون و507 آلاف و231 جنيه، لدى اتحاد الكرة، وأنه في حالة عدم السداد ستضطر الهيئة الحجز على أموال الاتحاد، وأطلب إرفاق هذا الخطاب في اللجنة".

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: "فيه تدليس علي النواب، خطاب مصلحة الضرائب مقيد بتاريخ 19/9/2021، وذلك يخالف تماما ما سرده أحمد مجاهد، الذي قال إنه تم جدولة المستحقات ولم يذكر هذا الرقم، هذا تدليس وجريمة، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات وأكد صحة الأرقام، كلامك غير موفق وهذا تدليس".

وعقب مجاهد، مؤكدًا أنه لم يذكر أرقام، وأن الاتحاد سدد 10 ملايين جنيه ضرائب الشهر الماضي، متابعا: "أنا متقبل تمامًا النقد، ولا أشكك في الجهاز المركزي للمحاسبات".