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شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يهنئ ابنته وزوجها الفارس نائل نصار برسالة رومانسية: فخور جدًا بكما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، على توجيه رسالة تهنئة لابنته جينيفر بيل جيتس، على زواجها من الفارس المصري نائل نصار، الذي أقيم منذ أيام، في احتفاليه جمعت الأهل والأصدقاء، حيث نشر صورة لهما من جلسة تصوير حفل زفافهما عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".
وكتب جيتس على الصورة التي نشرها "جينيفر ونايل، لا يمكن أن أصف لكم كم السعادة والفرحة في بعض الكلمات، أنا فخور جدًا بكما على كل شيء انجزتموه في حياتكم، وكل ما ستفعلونه في مستقبلكما معًا".
بوست بيل جيتس
وفى حفل أسطورى، احتفل الملياردير الأمريكي بيل جيتس بزفاف ابنته جينيفر، من الفارس المصرى نايل نصار، السبت الماضي، في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جنيفر في مقاطعة ويستشستر بنيويورك.
صحيفة نيويورك بوست، قالت إن بعض التقارير أشارت إلى أن عقد القران تم بالفعل يوم الجمعة في احتفال إسلامى.
وظهرت العروس البالغة من العمر 25 عاما في فستان الزفاف الرائع من الدانتيل بعد ظهر السبت الماضي، لالتقاط الصور مع صديقاتها ووصيفاتها. وكانت محاطة بتسعة من الحاضرين يرتدين فساتين خضراء داكنة.
وحملت واحدة من وصيفات العروس طرحتها أثناء وقوفهن لالتقاط الصور وسط أوراق الخريف. وتواجد في الحفل أيضا شقيقة جنيفر فيبى 19 عاما وشقيقها رورى 22 عاما.
ويأتى حفل الزفاف بعد أشهر من إعلان بيل جيتس انفصاله عن زوجته ميلندا بعد زواج استمر 27 عاما.
وحضر حفل الزفاف مئات من الضيوف من بينهم جورجينا بلومبرج الروائية الأمريكية ومالكة فريق نيويورك إمباير للفروسية، ووصلوا إلى قصر جيتس الذى يقدر ثمنه بـ 16 مليون دولار.
وكانت جينيفر قد تعرفت على نايل البالغ من العمر 30 عاما خلال إحدى فعاليات الفروسية وتمت خطبتهما في يناير 2020.