شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يهنئ ابنته وزوجها الفارس نائل نصار برسالة رومانسية: فخور جدًا بكما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، على توجيه رسالة تهنئة لابنته جينيفر بيل جيتس، على زواجها من الفارس المصري نائل نصار، الذي أقيم منذ أيام، في احتفاليه جمعت الأهل والأصدقاء، حيث نشر صورة لهما من جلسة تصوير حفل زفافهما عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".

وكتب جيتس على الصورة التي نشرها "جينيفر ونايل، لا يمكن أن أصف لكم كم السعادة والفرحة في بعض الكلمات، أنا فخور جدًا بكما على كل شيء انجزتموه في حياتكم، وكل ما ستفعلونه في مستقبلكما معًا".



بوست بيل جيتس

وفى حفل أسطورى، احتفل الملياردير الأمريكي بيل جيتس بزفاف ابنته جينيفر، من الفارس المصرى نايل نصار، السبت الماضي، في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جنيفر في مقاطعة ويستشستر بنيويورك.