شكرا لقرائتكم خبر عن لا للزيادة السكانية.. نعم للارتقاء بحياة المواطن.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: لا للزيادة السكانية.. نعم للارتقاء بحياة المواطن.

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